الثانية بأقل من أسبوع.. فتح تحقيق في جريمة قتل "غامضة" بديالى

2024-04-07 10:06:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني، اليوم الاحد (7 نيسان 2024)، بفتح تحقيق فوري في جريمة قتل غامضة شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"،ان "فريق امني مشترك عثر في ساعة متأخرة من مساء يوم امس على جثة مجهولة الهوية داخل مركبة متوقفة على طريق زراعي قرب قرية في محيط ناحية جديدة الشط (30كم شمال غرب بعقوبة)".

وأضاف، انه "تم تشكيل لجنة تحقيق فورية للوقوف على ملابسات الجريمة وكشف غموضها خاصة وان هوية المجني عليه لاتزال مجهولة حتى اللحظة".

وكان مسؤول حكومي في ديالى، اعلن الخميس (4 نيسان 2024) تسجيل جريمة قتل "غامضة" في اقدم نواحي المحافظة.

وقال مدير ناحية العظيم (64كم شمال بعقوبة) عبد الجبار العبيدي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "رجلا من مواليد عقد الثمانيات قتل داخل منزله في ناحية العظيم بظروف غامضة فجر اليوم"، لافتا الى ان "المجني عليه لديه محل لبيع المواد الغذائية".

وأضاف، العبيدي، ان "دوافع الجريمة لاتزال مجهولة فيما فتحت الأجهزة الامنية تحقيق عاجل للوقوف على حيثيات الجريمة".

وأشار الى انه "تم فرض طوق امني حول موقع الجريمة والتحقيقات مستمرة"، مؤكدا انه "من المبكر بيان هوية الجناة".



