2024-04-07 10:06:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن عيد الفطر سيكون يوم الأربعاء المقبل، موضحا أن شهر رمضان هذا العام سيستمر 30 يوما. وكتب المعهد في بيان، السبت، بعنوان “بيان هلال شهر شوال”، أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وبذلك يكون الأول من شهر شوال هو يوم الأربعاء (عيد الفطر). ودعت السلطات السعودية […]

ظهرت المقالة معهد البحوث الفلكية في مصر يعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر أولاً على Eishan.