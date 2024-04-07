2024-04-07 10:06:09 - المصدر: منصة إيشان

يحذر الأطباء من المخاطر التي تأتي مع الجلوس لفترات طويلة والتي يأتي على رأسها متلازمة “ماي ثورنر”. وتحدث “ماي ثورنر” عندما يضغط الشريان على الوريد، مما يسبب جلطة دموية في الساق تنتقل إلى القلب. وتعاني واحدة من كل خمس نساء تقريبا من متلازمة ماي ثورنر، والتي يمكن أن تسبب تورما أو امتلاء في الساق أو […]

ظهرت المقالة “جلطة من الساق إلى القلب”.. أطباء يحذرون من الجلوس لفترات طويلة أولاً على Eishan.