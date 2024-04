2024-04-07 10:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: افتتح محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي وبحضور مدير ناحية المنار فاضل الوائلي ورئيس اللجنة الفنية وعضو مجلس المحافظة محمد هادي الغزي وعدد من المسؤولين المحليين شارع الشهيدين الصدرين في ناحية المنار في محافظة ذي قار. وقال الإبراهيمي في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية أن هنالك العديد...

