انطلاق الحملة المجانية لـ “رش ” المواشي واماكن ايوائها في ذي قار

2024-04-07 10:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلن المستشفى البيطري في ذي قار عن انطلاق حملة “رش” اماكن ايواء المواشي لمكافحة حشرة القراد.وذكر مدير المستشفى الدكتور محمد عزيز لشبكة اخبار الناصرية ان هذه الحملة انطلقت في شهر نيسان الحالي وبشكل مجاني في عموم المحافظة.واضاف، ان الهدف منها هو مكافحة مرضى الحمى النزفية والمتسبب بها حشرة...

