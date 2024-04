2024-04-07 10:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أبراج الأحد7أبريل2024القمر المساء ينتقل لبرج الحمل♈ الحمل ♈ انتظر المسا وكل شي بكون تمام عندك مضايق وتكونواوضاعك مو جيدة وامورك واقفة تعبان ومو قادر تعمل شي لكن من المسا يرجعلك نشاطك وحيويتك وبتحس بدعم كبير حاول تستغل هالشي وبادر لتغير اموك للافضلعاطفيا. ..بعد الاحباط في النهار المسا...

The post علماء الفلك يرصدون توقعات الابراج اليوم الاحد تعرفوا عليها appeared first on شبكة اخبار الناصرية.