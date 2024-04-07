2024-04-07 11:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

غازل النجم الأرجنتيني الموهوب ماتياس سولي، لاعب يوفنتوس الايطالي، نادي ريال مدريد الاسباني، مؤكداً أن حلمه منذ الصغر هو تمثيل ألوان الميرنجي.

ويلعب سولي حالياً على سبيل الإعارة مع نادي فروزينوني الإيطالي، ولكنه يرتبط مع يوفنتوس بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2026.

سولي يُمني نفسه بتحقيق دوري أبطال أوروبا

وقال سولي، في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة آس الإسبانية، اليوم الاحد (7 نيسان 2024)، :"حلمي الكبير يتمثل في اللعب لريال مدريد، حينما كُنت طفلاً كنت أحلم بذلك دائماً، وأحلم أيضاً بالفوز بدوري أبطال أوروبا".

وتحدث نجم اليوفي اليافع عن زميله السابق في الفريق كريستيانو رونالدو، وقال عنه :"لقد كُنت مُندهشاً من روعة الشخصية التي يملكها، لم أكن أعرفه، ولكني سمعت ما يُقال عنه، رونالدو عبقري".

وتطرق سولي للحديث أيضاً عن أسطورة بلاده ليونيل ميسي، وتحدث عن أول لقاءٍ بينهما في مُعسكر المُنتخب الأرجنتيني.

وقال عن ذلك :”حينما دخلت إلى الغرف جاء ميسي خصيصاً لإلقاء السلام، وقُلت لنفسي إنني لن أغسل يدي أبداً”.

ويبلغ سولي من العُمر 20 سنة، ويجيد اللعب في مركز الجناح الهجومي الأيمن، وسجل مع فروزينوني هذا الموسم 10 أهداف.

المصدر: سبورت



