2024-04-07 11:00:09 - المصدر: منصة إيشان

رأت عضو مجلس النواب، نيسان الزاير، أن الحديث عن الانتخابات المبكرة، سببه “الخوف” من “نجاحات السوداني”، على حد تعبيرها. وقالت الزاير، عبر تدوينة على منصة “اكس” (تويتر سابقا): “لا حاجة لانتخابات مبكرة، والمطالبون بها افزعتهم نجاحات السوداني”. وأضافت أن “الاصوات التي تطالب بانتخابات مبكرة هي في الحقيقة مرعوبة من نجاحات الحكومة الحالية وما قدمته من […]

ظهرت المقالة في تصريح غريب لنائبة “تشرينية”.. نيسان الزاير: أفزعتهم نجاحات السوداني أولاً على Eishan.