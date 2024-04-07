أمطار وعواصف رعدية.. توقعات طقس العراق خلال أيام عيد الفطر المبارك

2024-04-07 11:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد خلال الأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وحدوث عواصف رعدية بدءاً من الغد.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الطقس ليوم غد الاثنين سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية في المنطقة الشمالية فيما ستكون هناك فرصة لتساقط زخات مطر في المنطقة الجنوبية ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية في المنطقة الشمالية والأقسام الغربية من المنطقة الوسطى ، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وبين أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر وحدوث عواصف رعدية في المنطقة الشمالية والأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية مع تصاعد الغبار في المنطقة الجنوبية ، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون غائماً جزئياً ويكون غائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط زخات مطر رعدية فيها ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية ، وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية من البلاد".