2024-04-07 11:08:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اليكم اسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل سعر الدينار العراقي في بورصة الناصرية ليوم الاحد المصادف 7 نيسان للعام 2024 سعر الشراء 147750 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي. سعر البيع 148250 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي. السعر الرسمي المقر من البنك المركزي والمنافذ الرسمية الحكومية هو...

The post ارتفاع طفيف في في أسعار صرف الدولار في الناصرية اليوم الأحد appeared first on شبكة اخبار الناصرية.