انطلاق حملة الحصاد الميكانيكي لمحصول الحنطة والشعير في ذي قار

2024-04-07 11:08:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت مديرية الزراعة ذي قار عن انطلاق حملة الحصاد الميكانيكي لمحصول الحنطة للاراضي الزراعية في المحافظة.وذكر مدير الزراعة الدكتور فاقد عبد الامير لشبكة اخبار الناصرية ان حملة الحصاد انطلقت في عموم الاراضي الزراعية في المحافظة بواقع 122 الف دونم.واضاف، تتزامن مع عملية حصاد الحنطة ايضا حصاد محصول الشعير...

