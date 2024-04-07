تجربة اولى من نوعها.. العراق يزرع 28 شجرة "كالبتوز استرالي" ضمن برنامج "المناحل الثابتة"

2024-04-07 11:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اعلن الخبير الزراعي عدي الربيعي، اليوم الأحد (7 نيسان 2024)، نجاح تجربة زراعة 28 نوعًا من اشجار الكالبتوز الاسترالي في محافظة ديالى ضمن مسعى لتحقيق برنامج "المناحل الثابتة".

وقال الربيعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "بالتعاون مع منظمات دولية ومحلية في حماية البيئة العراقية، تم الشروع في تطبيق تجربة نقل زراعة 28 نوع من اشجار الكالبتوز الاسترالي التي تتميز بتعدد ازهارها، ومستوى نشاطها، وقدرتها العالية على التأقلم مع البيئة بكل تحدياتها"، مؤكدا أن "هذه التجربة الاولى على مستوى العراق".

واضاف الربيعي، أن "الكالبتوز الاسترالي قادرة على انتاج قرابة 40 كغم من العسل ما يعني انها ذات جدوى اقتصادية قادرة على تحقيق برنامج المناحل الثابتة والتي تعطي مرونة للناحلين في عدم تغيير اماكنهم في فصل الصيف".

واشار الى أن "النجاح الاولي في زراعة هذا النوع من الاشجار في مشتله الخاص، دفع الى تعميم التجربة على الارياف والمناطق الزراعية في المحافظة".

يذكر ان ابرز التحديات التي تواجه مربي النحل في العراق، خلال هذه الفترة التي تشهد شحاً في المياه، وإتساعاً برقعة الجفاف، هي توفير طعام مستدام للمناحل لانعدام وجود اشجار ذات قدرة عالية على مقاومة الجفاف وشحة المياه ودرجات الحرارة العالية.