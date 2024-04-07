2024-04-07 11:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

فندت وزارة المالية، اليوم الاحد (7 نيسان 2024)، مزاعم عقد "اجتماع مع البنك المركزي ورئيس كتلة سياسية لمناقشة الانفاق المتضخم".

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "إنطلاقا من التزامها بتوضيح الحقائق للرأي العام، تنفي وزارة المالية صحة الادعاءات التي تروج من قبل بعض الشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها: (اجتماع وزير المالية مع محافظ البنك المركزي وأحد رؤساء الكتل السياسية لمناقشة الانفاق الحكومي المتضخم )".

واكدت أنها "تعمل وفقًا لما وضعه المنهاج الحكومي، ولا صحة لوجود مثل تلك اللقاءات المزعومة"مشيرة الى "حرصها على ضمان الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع من خلال صرف وتأمين الرواتب للأشهر القادمة لكافة دوائر الدولة، ولا يوجد صرف لوزارة على حساب وزارة أخرى".

واوضحت أنه "لا يوجد توقف لأي تمويل للمشاريع الاستثمارية الخاصة بمحافظة البصرة وباقي المحافظات وان الوزارة مولت الدفعه الاولى من التخصيصات المتبقة للمشاريع الاستثمارية العائدة لكل محافظة والمرصد لها تخصيصات ضمن الموازنة العامة للدولة لعام 2023، فضلا عن ايرادات المنافذ الحدودية لمحافظة البصرة ، وذلك وفقًا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء، خلال لقاء سيادته بالسادة المحافظين في اجتماع المجلس التنسيقي للمحافظات".