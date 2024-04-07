تغيير حركة قطارات المسافرين بين بغداد والبصرة وكربلاء خلال عيد الفطر

2024-04-07 11:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قررت الشركة العامة لسكك حديد العراق، احدى تشكيلات وزارة النقل، اليوم الاحد (7 نيسان 2024)، تغيير حركة قطارات المسافرين من محافظة بغداد الى البصرة.

وقالت الشركة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "نزولا لرغبة المسافرين وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك قررت الشركة العامة لسكك حديد العراق (احدى تشكيلات وزارة النقل) تغيير حركة قطارات المسافرين اعتبارا من يوم الثلاثاء ٢٠٢٤/٤/٩ ".

وأوضح البيان، ان "القطار الأول المتوجه من محطة بغداد المركزية الى محطة البصرة الفيحاء، سينطلق الساعة ٧ مساءا، بينما يغادر القطار الثاني من بغداد صوب البصرة الساعة ٨ مساءا ومن محطة قطار البصرة متوجها الى بغداد و يغادر القطار الأول الساعة ٧/٣٠ مساءا والثاني يغادر تمام الساعة ٨/٣٠ مساءا ".

وأضاف ان "إدارة الشركة ستعمل على تسيير قطار لنقل الزائرين طيلة أيام العيد السعيد يغادر من البصرة متوجها الى كربلاء المقدسة حيث ينطلق تمام الساعة ٩ صباحا اعتبارا من يوم الثلاثاء والعودة بنفس اليوم، و ينطلق من محطة قطار كربلاء المقدسة الى البصرة الفيحاء الساعة ١١ مساءا طيلة أيام العيد".