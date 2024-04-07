مفتن يعلن دعمه المطلق لكتيبة شنيشل في مهمة التأهل لأولمبياد باريس

2024-04-07 12:00:04 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن، دعمه المطلق للمنتخب الأولمبي في مهمته المقبلة ببطولة آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس، والتي ستستضيفها العاصمةُ القطرية الدوحة ما بين الخامس عشر من شهر نيسان الحالي حتى الثالث من شهر أيار المقبل.وقال مفتن لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " اللجنة الأولمبية تحرص على تسخير جميع الإمكانات من أجل المضي قدماً نحو الفوز بإحدى البطاقات المؤهلة الى أولمبياد باريس"، مشيراً الى أن" اتحاد الكرة يبذل جهوداً كبيرة لإنجاح مهمة المنتخب الأولمبي في الاستحقاق المقبل".وأضاف مفتن أن " المدرب راضي شنيشل من المدربين الشجعان والذي له باع طويل بالعمل مع المنتخبات وهو صاحب فكر تدريبي ولا نسمح لأي أحد بالتدخل في عمله، ودورنا هو تقديم الدعم المطلق وتوفير ما يحتاجه في هذه المرحلة، مستبعداً قيام أي نادٍ عراقي بمنع لاعبيه من تمثيل المنتخب ".على صعيد آخر، أوضح مفتن أن" الأولمبية داعمة لجميع النشاطات الرياضية من أجل تحقيق الحلم الأولمبي، وما خطط له اتحاد الفروسية هذا العام أتى ثماره من خلال التطور الملحوظ في البطولات وآخرها بطولة العراق الرمضانية التي شهدت مشاركة واسعة من جميع محافظات العراق وحضوراً جماهيرياً يفوق الجماهير التي تتواجد في البطولات العالمية ".