محافط بغداد يوجه الدوائر المعنية بالاستعداد لموجة الامطار

2024-04-07 12:06:01 - المصدر: واع

بغداد- واعوجه محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الاحد، الدوائر المعنية بالاستعداد لموجة الامطار.وذكر بيان لقسم الاعلام والاتصال الحكومي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، وجه الدفاع المدني والدوائر التابعة للمحافظة بالاستعداد الامثل لموجة الامطار المرتقبة".واوعز العلوي الى "دوائر الدفاع المدني وقسم الشؤون البلدية ومديرية مجاري محافظة بغداد ورؤساء الوحدات الادارية بالاستنفار التام للدوائر المعنية والتعامل بروح الفريق الواحد باخذ الاحتياطات اللازمة والتهيؤ للموجة المطرية القوية هذا الاسبوع والتي سيتعرض لها العراق لمدة 4 ايام مستمرة مع تحشيد الامكانيات اللوجستية وتهيئتها والتأكيد على ممارسة الخطط المعدة مسبقا لادارة الازمات والكوارث".