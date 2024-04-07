النقل تعلن عن منصة مشتركة مع المرور تسمح بدفع الغرامة من الهاتف النقال

2024-04-07 12:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، عن وجود أكثر من 40 بوابة إلكترونية لتعميمها بجميع المرائب، فيما كشفت عن منصة مشتركة مع المرور تسمح بدفع مبلغ الغرامة من الهاتف النقال.

وقال مدير عام الشركة العامة لإدارة النقل الخاص في وزارة النقل، أحمد الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البوابات الإلكترونية تعمل بنظام إلكتروني دقيق، حيث يقوم السائق بشراء بطاقة محددة، وهذه البطاقة تغنيه عن دفع مبالغ نقدية"، مبيناً أن "هذا النظام يقوم على رفع العارضة من تلقاء نفسها والسماح للسائق بالدخول إلى المرأب".

وأضاف الموسوي، أن "هذه العملية تنظيمية وتساعد على التقليل من الابتزاز والرشاوى والفساد والهدر بالمال العام، إضافة إلى زيادة إيرادات الشركة"، لافتاً إلى أنه "في الفترة الأخيرة قامت الشركة بعمل أتمتة لكافة مرافقها، وعمل منصة بالاتفاق مع مديرية المرور العامة".

وبين أن "المنصة تعمل حالياً بشكل مشترك بين مديرية المرور العامة والشركة العامة لإدارة النقل الخاص، باعتبار أن هناك عاملاً مشتركاً مع المديرية العامة للمرور، وهذا العامل المشترك هو إصدار غرامات على المركبات المخالفة".

وأوضح أن "صاحب المركبة لا يمكنه أن يسجل أو يحول مركبته إلا بعد الحصول على براءة ذمة من قبل الشركة العامة لإدارة النقل الخاص"، لافتاً الى أنه "بإشراف الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فقد تم عمل منصة مشتركة بين مديرية المرور العامة والشركة العامة لإدارة النقل الخاص، وهذه المنصة تتيح للسائق أن يقوم بمعرفة الغرامات المترتبة عليه من خلال الهاتف النقال".

وتابع الموسوي، أنه "بإمكان السائق أيضاً أن يقوم بدفع هذه المبالغ عن طريق الهاتف النقال أو عن طريق بطاقات (pos)"، لافتاً إلى "وجود أكثر من 40 بوابة إلكترونية، والعمل جارٍ على جعل كل المرائب لديها بوابات إلكترونية".