2024-04-07 12:06:08 - المصدر: منصة إيشان

ارتفعت أسعار النفط 5% في تعاملات الأسبوع الماضي، بينما كانت الأسواق تراقب بوادر صراع مباشر بين الكيان الصهيوني وإيران قد يعمِّق شحَّ الإمدادات. وارتفع خام برنت في جلسة أمس الأول 52 سنتًا أو 0.57% إلى 91.17 دولارًا للبرميل عند التسوية، فيما زاد بنسبة 4.8% على مدار الأسبوع. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي […]

ظهرت المقالة النفط ينهي أسبوعه بمكاسب 5% وسعر البرميل فوق الـ90 دولاراً أولاً على Eishan.