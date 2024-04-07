2024-04-07 12:06:08 - المصدر: منصة إيشان

نشر عضو مجلس النواب، يوسف الكلابي، تدوينة غاضبة انتقد خلالها الحكومة العراقية، وذلك بعد يوم من زيارة رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، العاصمة بغداد. وقال الكلابي، في تدوينة على منصة “اكس” (تويتر سابقا): “مبارك للحزب الديمقراطي الكردستاني ولحكومة اربيل النصر المؤزر على ((العراق)) واستمرار سحب الاموال غصبن (بالغصب) عالموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية والدين والشرف”. وأضاف […]

ظهرت المقالة يوسف الكلابي: “مبارك لأربيل النصر المؤزر على العراق” أولاً على Eishan.