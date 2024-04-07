الاتحاد العربي لكرة اليد يدعم العراق لاحتضان البطولات

2024-04-07 13:00:03 - المصدر: واع

بغداد- واعجدد الاتحاد العربي لكرة اليد دعمه الكامل للعراق في استضافة البطولات العربية والآسيوية وأقربها بطولة زون الشام والخليج المصغرة، تولد 2008/2009 المقرر لها أن تقام خلال شهر أيار المقبلوقال الأمين العام للاتحاد العربي لكرة اليد فاخر غاشي في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن " اجتماعه مع رئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن ورئيس اتحاد كرة اليد رياض أحمد تخللته زيارة تفقدية للمرافق الرياضية والاطلاع على استعداد العراق ومدى جاهزيته لاستضافة البطولة العربية المصغرة زون الشام والخليج إلى جانب اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة اليد".وأضاف أنه "سينقل انطباعاته الإيجابية للمكتب التنفيذي ورئيس الاتحاد العربي وما دار من أحاديث فنية جمعته مع رئيس اللجنة الأولمبية العراقية الذي يعد من الشخصيات العملية والقيادية، ومتحمس جدا لخدمة الرياضة، لا سيما في لعبة كرة اليد، إذ يرغب الأخير في بناء أكاديمية للاتحاد العراقي"، مؤكداً أن "المنشآت الرياضية على غرار الصالات مستعدة لاستقبال مختلف الأحداث الرياضية بحسب ما شاهده".وتابع: "الاتحاد العربي مستعد للعمل الجاد على إنجاح جميع الفعاليات والبطولات العربية أو الآسيوية أو الدولية التي ينظمها العراق في المستقبل القريب، متوقعاً عودة كرة يد العراق بقوة إلى الصعيدين العربي والآسيوي وخير دليل على ذلك النتائج المميزة الأخيرة التي حققها في بطولات آسيا الأخيرة وكان من العشرة الأوائل في تلك التجمعات".