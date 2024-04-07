2024-04-07 13:36:09 - المصدر: منصة إيشان

انطلقت رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في إصبع الجليل، صباح اليوم، وفقا لوكالة روسيا اليوم. يأتي ذلك، بينما كانت القوات الإسرائيلية أطبقت خلال ساعات الفجر قنابل مضيئة في أجواء مرتفعات بلدة شبعا في القطاع الشرقي جنوب لبنان. في هذه الأثناء، أفادت مراسلتنا عن تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء الجنوب اللبناني تزامنا […]

ظهرت المقالة رشقة صاروخية من لبنان باتجاه إسرائيل تسبق الظهور المرتقب لنصر الله أولاً على Eishan.