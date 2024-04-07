2024-04-07 13:36:09 - المصدر: منصة إيشان

لا يبدو أن تدوينة عضو مجلس النواب نيسان الزاير التي امتدحت فيها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ستمر مرور الكرام، فقد تسببت بحالة استياء من قبل النشطاء في الحراك المدني من جهة، وتندر من خصوم المدنيين من جهة ثانية، لا سيما وأنها انطلقت من بطون الاحتجاجات الشعبية إلى البرلمان. واعتبرت الزاير، في تدوينة على موقع […]

ظهرت المقالة بعد امتداحها السوداني.. الحجيمي لنيسان الزاير ونواب تشرين: متسولون أولاً على Eishan.