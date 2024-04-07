2024-04-07 14:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

واصل اتحاد كرة القدم المغربي، نجاحه الكبير في استقطاب مواهب مغربية أبصرت النور في أوروبا وحملها على تمثيل الأسود بدل بلدان المهجر.

وأكدت مصادر مختصة، اليوم الاحد (7 نيسان 2024)، انضمام أنور أيت الحاج (21 عاما) لاعب أندرلخت السابق وجينك الحالي، إلى المنتخب المغربي وعدوله عن تمثيل بلجيكا التي مثل منتخباتها السنية مرارا وكان مدرجا ضمن قائمة المنتخب الأول مؤخرا.

ونقلت المصادر أن أنور أيت الحاج حسم قراره فعلا رفقة محيطه، لينضم لبلال الخنوس الموهبة التي تعد حاليا الأعلى والأغلى بالدوري البلجيكي، والذي يعد أصغر لاعب مثل المغرب عبر تاريخ مشاركاته في كأس العالم في قطر مؤخرا عن سن 18 سنة.

مثلما ربح المغرب خدمات كل من إسماعيل قندوس وإبراهيم صلاح، وقبلهما نجح هذا الموسم في حرمان منتخبي إسبانيا وفرنسا من مواهب عالية الجودة مثل إلياس بن الصغير وإلياس أخوماش وكان إبراهيم دياز أقوى النجاحات باللعب للمغرب بدل إسبانيا.

المصدر: كوورة