صحة كربلاء المقدسة تعلن تفاصيل خطة الطوارئ الخاصة بعيد الفطر

2024-04-07 14:06:01 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة – واع - عباس الرحيميأعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة، اليوم الأحد، عن تفاصيل خطة الطوارئ الخاصة بعيد الفطر المبارك، فيما أشارت الى إشراك 55 فرقة بالخطة.وقال المدير العام للدائرة صباح الموسوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الدائرة وضعت خطة طوارئ خاصة بعيد الفطر المبارك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية لآلاف الزائرين والوافدين لزيارة العتبات المقدسة"، داعياً "المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية تفادياً للإصابة بالأمراض الانتقالية".وأوضح الموسوي، أن "الخطة تضمنت تهيئة (100) عجلة إسعاف وتجهيزها بالأدوية والمستلزمات الضرورية ونشرها قرب دور العبادة والمستشفيات والمقابر والتقاطعات والساحات العامة".وأضاف أن "تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتعلقة بالأمراض الانتقالية بشكل عام ستكون لها الأولوية في خطة العيد"، داعياً "المواطنين إلى الالتزام بإجراءات وإرشادات الأجهزة الصحية لتفادي الإصابة بها".وذكر الموسوي، أن "العمل مستمر في شعب الطوارئ بالمستشفيات على مدار الساعة مع تواجد الأطباء الاختصاص في شعب استشاريات الباطنية ،الأطفال، الجراحة، النسائية لمتابعة وفحص الحالات المرضية الواردة إليها"، لافتاً الى أن "وحدات المختبرات ستكون مفتوحة في جميع المستشفيات فضلاً عن مختبر الصحة العامة إلى جانب فتح مراكز صحية خافرة لجميع القطاعات الصحية طيلة أيام عطلة العيد وستقدم الخدمات لمراجعيها وفق جداول زمنية تم إعدادها لهذا الغرض".ولفت الموسوي إلى "تهيئة خزين كافٍ من الأدوية وقناني الدم والأوكسجين لإدامة عمل المستشفيات والمراكز الصحية بموازاة مع وحدة الدفاع المدني في الدائرة بمتابعة منظومات الإطفاء في المؤسسات الصحية ومعرفة مدى جهوزيتها للعمل ومراقبة تطبيق شروط السلامة فيها لتلافي حدوث أي حالة طارئة".وذكر أن "عدد الفرق الرقابة الصحية (55) فرقة ستتواجد في الأسواق المحلية والمطاعم والمناطق التجارية (المولات) والمتنزهات للتأكد من سلامة الأطعمة والأشربة فيها إضافةً إلى مراقبة مياه الإسالة بالتنسيق مع دائرتي الماء والبيئة لرصد حالات التسمم التي قد تحدث خلال المناسبة ومتابعتها في ردهة الطوارئ لمدينة الإمام الحسين (ع) الطبية".