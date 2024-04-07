العراق والكويت يوقعان عقد شراكة ستراتيجي لإمرار حركة الاتصالات الدولية إلى أوروبا

2024-04-07 14:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الأحد، عن توقيع عقد شراكة ستراتيجي مع الكويت لإمرار حركة الاتصالات الدولية إلى أوروبا، مبينة أن ذلك يهدف لتعزيز موقع العراق الستراتيجي في المنطقة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "بإشراف ومتابعة مباشرة من وزيرة الاتصالات هيام الياسري، وقعت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية أحد تشكيلات وزارة الاتصالات عقداً ستراتيجياً اليوم، لإمرار حركة الاتصالات الدولية الى أوروبا عبر العراق مروراً بتركيا بأسلوب العبور المؤقت (الترانزيت) مع شركة الزاجل الكويتية".

وأكدت الياسري، بحسب البيان، أن "توقيع العقد يأتي لتعزيز موقع العراق الستراتيجي في المنطقة وتعظيم الإيرادات المالية تنفيذاً للبرنامج الحكومي وقانون الموازنة الاتحادية العامة"، لافتة إلى أن "هذا العقد هو باكورة عدد من العقود والمشاريع الخاصة بالكوابل البحرية والترانزيت لإمرار حركة الاتصالات من دول الخليج ودول جنوب وغرب آسيا الى قارة أوروبا من خلال المنافذ البحرية والبرية العراقية مروراً بتركيا".

وتابعت أن "هذا المشروع والمشاريع الأخرى المماثلة التي هي قيد الإجراءات حاليا ستجعل من العراق الممر البري الآمن والمنافس للممر البحري الدولي الوحيد في المنطقة الذي يمر عبر قناة السويس"، موضحة أن "هذه المشاريع ستسهم في تعزيز الاستقرار الأمني للبلاد لوجود مصالح تجارية وعمل مشترك مع بقية دول المنطقة والعالم فضلاً عن أنها ستسد جزءاً مهماً من حاجة الدول المتزايدة الى سعات إنترنت ضخمة وكبيرة".

وأشارت إلى أن "الوزارة ستوقع عقوداً أخرى مماثلة قريباً، منها مع السعودية لإنزال كابل بحري ثالث للعراق في الفاو، فضلاً عن وجود موافقات مبدئية لربط الإمارات بالفاو وإمرار سعاتها عبر الأراضي العراقية، كما أن هناك إجراءات أخرى مع عمان ومملكة البحرين، حيث أن جميع دول الخليج العربي ترغب بإمرار سعاتها عبر العراق الى أوروبا".