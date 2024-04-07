المندلاوي يؤكد على الدور المهم للرموز الدينية في التعايش السلمي

2024-04-07 14:06:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الاحد، على اهمية الدور المهم للرموز الدينية في التعايش السلمي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي اليوم، رئيس الطريقة العليّة القادرية الكسنزانية في العالم الشيخ نهرو الشيخ محمد الكسنزاني والوفد المرافق له".

واضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث الشأن العام المحلي وتاثير الاستقرار الأمني على المجتمع والنهوض بالبنى التحتية وضرورة تضافر الجهود بهدف بث روح التقارب والتعايش السلمي بين جميع المكونات وترسيخ هذه التجربة، والعمل بالدستور الذي كفل حرية المعتقد والدين وقبول الآخر كأحد اهم مميزات المجتمع العراقي عبر التأريخ".

واكد المندلاوي "أهمية الدور المهم لرموز الدين الذين كانوا وما زالوا صمام امان عراقنا الجديد، ومسؤولية الوعي الديني في محاربة الفكر المتشدد والظواهر السلبية الدخيلة على مجتمعنا ، والحث على الفكر المعتدل".