رئيس الوزراء يؤكد أهمية استمرار التعاون بين العراق ووكالات الأمم المتحدة

2024-04-07 14:06:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، أهمية استمرار التعاون بين العراق ووكالات الأمم المتحدة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت".

واضاف، انه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقة بين العراق والأمم المتحدة، وأبرز الملفات والبرامج التي تعمل فيها المنظمة الأممية على دعم العراق وفي مختلف المجالات".

وأكد رئيس الوزراء، أن "العراق استكمل الكثير من متطلبات التحول واكتمال مؤسساته الدستورية، وهو ما وثقت له التقارير الأممية الأخيرة"، مشيراً إلى "أهمية استمرار التعاون بين العراق ووكالات الأمم المتحدة العاملة في العراق، بمختلف نشاطاتها".