قراءة في الجولة الـ 21 من دوري نجوم العراق

2024-04-07 14:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأكد اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني بسام رؤوف، أن مباريات الجولة الحادية والعشرين من دور نجوم العراق للمحترفين شهدت تفاوتاً بمستوى الأداء بين الفرق، عازياً ذلك للأجواء الحارة التي جاءت متزامنة مع الشهر الفضيل.وقال رؤوف لوكالة الأنباء العرقية (واع)، اليوم الأحد: إن" أداء ونتائج الفرق شهد تفاوتاً وفوارق واضحة خصوصاً بين فرق المؤخرة المتذيلة للترتيب مثل نفط الوسط وأمانة بغداد وغيرهما ممن يعاني من طريق العودة والوصول الى المناطق الدافئة "، مبيناً أن" المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة لذا لا بد من التعامل مع المباريات وكأنها نهائي خصوصا وأن الصراع ما زال محتدماً، إذ تسعى فرق المقدمة الى تحقيق ثلاث نقاط وكذلك فرق الوسط التي تحاول الابتعاد عن المناطق الخطرة".وأضاف رؤوف أن" المنافسة على لقب الدوري المحلي أصبحت شبه محسومة ومحصورة بين القوة الجوية والشرطة أما الزوراء فهو يتمتع بروح عالية ونتائجه الأخيرة خير دليل على ذلك لا سيما مع وجود الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب عصام حمد ".وأوضح رؤوف أن" على الأندية التركيز على استشفاء اللاعبين ومنح فرصة للشباب المتميزين في الخط الهجومي وتوزيعهم بشكل مناسب بالاضافة الى استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الهدف المنشود".