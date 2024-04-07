بالوثيقة.. مغالاة بالأسعار واحتيال على الدولة بعقارات متروكة في الرمادي

2024-04-07 14:18:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حصلت "بغداد اليوم"، اليوم الاحد (7 نيسان 2024)، على وثيقة تظهر مغالاة بالأسعار واحتيال على الدولة بشان ملف عقارات متروكة من قبل مدير المصرف الزراعي في الرمادي احمد طارق محمد.

وبحسب مصدر مطلع فأن عقارات تمثل أراضي متروكة، تم وضع تقييمات لها بشكل اعلى من السعر الحقيقي"، مبينا ان "العقار المرقم 1451/38م 26 دیوم میلان و العقار المرقم 1048/38 م 26 ديوم ميلان تم تقيمهما بشكل مبالغ فيه وكانت الكشوفات غير صحيحة".

وأوضح المصدر، ان "الكشوفات تمت من قبل لجنة ضمت مدير فرع الرمادي /احمد طارق محمد / واحد الموظفين ومدير التسجيل العقاري في راوه والخبير الأهلي حيث تم كشفها على أنها دور سكنيه كامله و تقييمها بأسعار عالية جدا بأضعاف سعرها الحقيقي عدة مرات كونها أراضي سكنيه لا يوجد عليها أي بناء او مشيدات تذكر وتم المغالاة في أسعارها خلافا للتعليمات والضوابط المعمول بها".

وتابع ان "هذا الاجراء يسبب ضررا كبيرا بالمال العام".







