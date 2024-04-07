إقليم كردستان يعلن تسلمه كامل مبلغ تمويل رواتب موظفيه لشهر آذار

2024-04-07 14:18:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، اليوم الاحد (7 نيسان 2024)، تسلمها كامل مبلغ تمويل رواتب الموظفين لشهر آذار الماضي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انها "تسلمت اليوم آخر دفعة من مبلغ تمويل رواتب الموظفين لشهر آذار والبالغة 390 مليار دينار".

واكد البيان، أن "جميع الموظفين سيتسلمون رواتب شهر آذار قبل حلول عيد الفطر، وفقا للجدول المعلن سابقاً".

وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، أعلنت الجمعة، (5 نيسان 2024)، عن جدول توزيع رواتب الموظفين لشهر آذار الماضي.

وذكر بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "عملية توزيع الرواتب ستبدأ يوم السبت حيث سيتم إنجازها قبل عيد الفطر".

وأوضحت، ان "هذا الجدول منظم وفقا للتمويل الذي يُرسل من بغداد وفي حال وجود أي تغيير في موعد ارسال التمويل فيطرأ تغيير على الجدول أيضاً".

وينتهي جدول الصرف يوم 8 نيسان وهذه أول مرة تصرف حكومة كردستان راتبين في اسبوع واحد.







