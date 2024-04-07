مكتب السوداني يصدر 3 توجيهات للمحافظات كافة على إثر "حادثة الهارثة".. وثيقة

2024-04-07 14:18:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ثلاثة توجيهات للمحافظات كافة على إثر "حادثة الهارثة" في محافظة البصرة.

واشارت وثيقة صادرة من مكتب السوداني، بتاريخ (3 نيسان 2024)، وحصلت "بغداد اليوم"، على نسخة منها الى، أنه "نتيجة حادث السير المؤسف لتلاميذ مدرسة الهارثة في محافظة البصرة، وفي ظل مساعي الحكومة المتواصلة والجادة في فك الاختناقات المرورية للحفاظ على ارواح المواطنين بصورة عامة وطلبتنا الاعزاء بصورة خاصة واستكمال حملة البناء والاعمار في العراق، لاخذ ما يلزم بشان ما يأتي:-

انشاء جسور للمشاة قرب المدارس الواقعة على الطرق السريعة والشوارع الرئيسية لعبور التلاميذ عليها وبالتنسيق مع وزارة التربية . وضع مطبات اصطناعية بالقرب من تواجد المدارس المطلة على الطرق الرئيسية والسريعة للتقليل من سرعة المركبات، ووضع علامات مرورية تبين وجود مدارس ومناطق عبور للطلبة والمارة . تواجد دوريات لرجال النجدة والمرور قرب المدارس التي تقع على الطرق السريعة والشوارع الرئيسة في اوقات بداية وانتهاء الدوام الرسمي للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية".

واوضحت الوثيقة أن "هذه الاجراءات سيتم متابعتها من قبل فرق المتابعة بكل محافظة والمرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء لغرض انجازها باسرع وقت ممكن حفاظاً على ارواح الطلبة".







