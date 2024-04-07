2024-04-07 14:24:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاحد (7 نيسان 2024)، بمداهمة قوة امنية لاحد اوكار تجار المخدرات في العاصمة بغداد، فيما أشار الى ضبطها مليون ونصف حبة مخدرة.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "قوة من جهاز الامن الوطني في محافظة النجف الاشرف داهمت وكرًا لتجار المخدرات في العاصمة بغداد".

وأضاف ان "القوة ضبطت مليون ونصف المليون حبة مخدرة"، مشيرا الى "القاء القبض على احد المتهمين".

واكد المصدر، ان "القوة عادت بالمضبوطات و المتهم الى محافظة النجف".