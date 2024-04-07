رئيس المحكمة الاتحادية يوضح لبلاسخارت قرار المحكمة بشأن رواتب الإقليم

2024-04-07 15:08:02 - المصدر: الفرات نيوز

بغداد / اعلام المحكمة الاتحادية العليا

استقبل السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود اليوم الاحد الموافق 7 /4 /2024 الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق السيدة جنين بلاسخارت والوفد المرافق لها في مقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد .

وجرى خلال اللقاء مناقشة دور بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) منذ عام 2003 لغاية الوقت الحاضر حيث قدمت البعثة المذكورة تضحيات كبيرة والمتمثلة باستشهاد (سيرجيو فيرا دي ميلو) الممثل الخاص للأمين العام في العراق في حينها اثر تفجير ارهابي قامت به التنظيمات الارهابية واهمية دور البعثة في ما وصل اليه العراق في الوقت الحاضر لاسيما فيما يخص الانتخابات وضرورة اجراءها في مواعيدها الصحيحة وبالأليات التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية وعدالتها وضمان مشاركة الجميع بها وصولاً لتحقيق ديمقراطية الشعب كما تم مناقشة موضوع القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بخصوص توطين رواتب المتقاعدين والموظفين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية بناءاً على دعوى اقيمت من قبل موظفين في الاقليم واثر ذلك القرار في توزيع الرواتب على الشرائح المذكورة خلال هذا الاسبوع في اقليم كردستان العراق حيث ان السبب في ذلك لوجود مشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حول تنفيذ قانون الموازنة وان المحكمة في قرارها بينت ان ذلك يجب ان لايكون سبب لحرمات الموظفين والمتقاعدين في الاقليم من رواتبهم شهرية ويجب ان يعاملوا معاملة باقي الموظفين في كافة المحافظات تحقيقاً لمبدأ المساواة .

واوضح السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا بان دستور جمهورية العراق وبموجب المادة (117) اقر اقليم كردستان العراق وسلطاته القائمة اقليم اتحادي ولسلطات الاقليم وبموجب المادة (121 /اولاً) من هذا الدستور الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لأحكام هذا الدستور باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية .

واشار الى ان المحكمة الاتحادية العليا لا تعمل في نظر القضايا من تلقاء نفسها وانما بناءً على دعاوى تقام امامها من قبل مدعين وان المحكمة لا بد لها ان تحسم تلك الدعاوى وفقاً للدستور والقانون واشار الى ان بعثة الامم المتحدة في العراق يجب ان يكون لها الدور في حل المعوقات التي تواجه اجراء الانتخابات الخاصة ببرلمان اقليم كردستان العراق .