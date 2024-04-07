الفرعون المصري يبحث عن إنجاز تاريخي أمام الشياطين الحمر

2024-04-07 15:18:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يبحث النجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، عن تحقيق رقم تاريخي خلال مواجهة مانشستر يونايتد، اليوم الاحد (7 نيسان 2024)، في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، سجل محمد صلاح أهدافًا خارج أرضه على ملعب أولد ترافورد أكثر من أي ملعب آخر، منذ أن أصبح لاعبا في صفوف ليفربول.

ووصل صلاح إلى تسجيل 8 أهداف مع الريدز على ملعب "أولد ترافورد" خلال 7 مباريات بإجمالي 605 دقائق.

وأشارت شبكة الإحصائيات إلى أنه لم يسجل أي لاعب على الإطلاق ضد مانشستر يونايتد في 4 زيارات متتالية لـ"أولد ترافورد" بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستطيع النجم المصري تحقيق هذا الرقم التاريخي اليوم، إذا زار شباك الشياطين الحمر مجددا.

المصدر: أوبتا



