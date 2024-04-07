2024-04-07 15:18:09 - المصدر: منصة إيشان

أصبح تطبيق “تيك توك” ظاهرة عالمية وأنشأ جيلا جديدا من المؤثرين الذين لديهم ملايين المتابعين، محققين بذلك كسبا ماليا بمجرد إنشاء مقاطع فيديو قصيرة “سريعة الانتشار”. ومع حصول كبار المؤثرين على “تيك توك” على ملايين الدولارات سنويا، يتدفق منشئو المحتوى الطموحون إلى المنصة على أمل تحقيق كسب مالي بطريقة سهلة. وقام أولئك الذين […]

ظهرت المقالة بالأرقام.. مقدار الأموال التي يجنيها مشاهير “تيك توك” حول العالم أولاً على Eishan.