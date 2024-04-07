2024-04-07 15:18:09 - المصدر: منصة إيشان

في غرف صغيرة، تتقاسم النباتات الضوء مع شباب وجدوا في الظليات كائنا أنيسا لهم، يضفي أثرا على أنفسهم ويغذي أبصارهم في الحاجة اللون الأخضر والهواء النقي”. لم تعد مساحات المنازل الصغيرة حائلا دون رغبة محبي النباتات في الزراعة والعناية بها، مع نشاط سوق النباتات الظلية في البلاد، التي وجدت شريحة تستمر بالتوسع من الشباب على […]

ظهرت المقالة عراقيون يتقاسمون الضوء مع الظليات في غرف المعيشة: إقبال كبير لمدمني اللون الأخضر أولاً على Eishan.