رئيس المحكمة الاتحادية يوضح لبلاسخارت آلية حسم القضايا

2024-04-07 15:24:02 - المصدر: واع

بغداد -واع

أوضح رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود، اليوم الأحد، للممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت آلية حسم القضايا.

وذكرت المحكمة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود استقبل اليوم الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت والوفد المرافق لها في مقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد".

وأضافت أنه "جرت خلال اللقاء مناقشة دور بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) منذ عام 2003 لغاية الوقت الحاضر حيث قدمت البعثة المذكورة تضحيات كبيرة والمتمثلة باستشهاد (سيرجيو فيرا دي ميلو) الممثل الخاص للأمين العام في العراق في حينها إثر تفجير إرهابي قامت به التنظيمات الإرهابية وأهمية دور البعثة في ما وصل إليه العراق في الوقت الحاضر لا سيما في ما يخص الانتخابات وضرورة إجرائها في مواعيدها الصحيحة وبالآليات التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية وعدالتها وضمان مشاركة الجميع بها وصولاً لتحقيق ديمقراطية الشعب، كما تمت مناقشة موضوع القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بخصوص توطين رواتب المتقاعدين والموظفين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية بناء على دعوى أقيمت من قبل موظفين في الإقليم وأثر ذلك القرار في توزيع الرواتب على الشرائح المذكورة خلال هذا الأسبوع في إقليم كردستان العراق، حيث أن السبب في ذلك وجود مشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول تنفيذ قانون الموازنة وأن المحكمة في قرارها بينت أن ذلك يجب أن لا يكون سبباً لحرمان الموظفين والمتقاعدين في الإقليم من رواتبهم الشهرية ويجب أن يعاملوا معاملة باقي الموظفين في كافة المحافظات تحقيقاً لمبدأ المساواة".

وأوضح رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن "دستور جمهورية العراق وبموجب المادة (117) أقر إقليم كردستان العراق وسلطاته القائمة إقليماً اتحادياً ولسلطات الإقليم وبموجب المادة (121 /أولاً) من هذا الدستور الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لأحكام هذا الدستور باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية".

وأشار الى أن "المحكمة الاتحادية العليا لا تعمل في نظر القضايا من تلقاء نفسها وإنما بناءً على دعاوى تقام أمامها من قبل مدعين وأن المحكمة لا بد لها أن تحسم تلك الدعاوى وفقاً للدستور والقانون" ،لافتاً الى أن "بعثة الأمم المتحدة في العراق يجب أن يكون لها الدور في حل المعوقات التي تواجه إجراء الانتخابات الخاصة ببرلمان إقليم كردستان العراق".