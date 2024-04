2024-04-07 15:32:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:كرم رئيس جامعة ذي قار الدكتور يحيى عبد الرضا عباس رئيس جمعية أطباء الباطنية والاستاذ التدريسي في كلية الطب بجامعة ذي قار الدكتور عباس فاضل حليحل بشهادات تقديرية بعد حصول الجمعية على عضوية الإتحاد الأوروبي. وقال الدكتور عباس في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية أن حصول جمعية...

The post جامعة ذي قار تكرم جمعية أطباء الباطنية لحصولهم على عضوية الإتحاد الأوربي appeared first on شبكة اخبار الناصرية.