دفاع مدني ذي قار تعلن عن خطتها لعيد الفطر المبارك

2024-04-07 15:32:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت مديرية الدفاع المدني في ذي قار عن خطتها لعيد الفطر المبارك وتوجه عدة ارشادات للمواطنين.وذكر مسؤول اعلام المديرية العقيد علي عمران لشبكة اخبار الناصرية ان الخطة تهدف بشكل اساسي حماية المواطنين والممتلكات العامة من الاضرار التي قد تحدث اثناء هذه المناسبة.واضاف، انه تم توزيع الاليات والمرابطة قرب...

