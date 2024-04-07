محافظ بغداد: اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب المولدات غير الملتزمين بالتسعيرة

2024-04-07 16:06:01 - المصدر: واع

بغداد- واع – حسن الفواز

أعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الأحد، عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب المولدات غير الملتزمين بالتسعيرة، فيما أشار الى أن المحافظة ستناقش جميع مشاكل المولدات الأهلية التي تعترض تجهيز المواطنين.

وقال العلوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المحافظة وبالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء اعتمدت نظاماً لتسعيرة تجهيز المولدات وفق العدادات، حيث اعتمدت هذا النظام منذ فترة"، مبيناً أنه "تمت متابعة أصحاب المولدات الأهلية لتجهيز المواطنين من خلال الوحدات الإدارية خلال الأيام الماضية والتأكد من أن التسعيرة تتم وفق هذا النظام".

وأضاف أن "المحافظة زودت بتقارير المتابعة، حيث أن عدداً قليلاً جداً من أصحاب المولدات لم يلتزموا بالتسعيرة واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم"، مشيراً الى أن "أغلب أصحاب المولدات ملتزمون بالتسعيرة وبعضهم بادر في شهر رمضان بتجهيز المواطنين مجاناً".

وتابع أن "المحافظة استضافت عدداً من أصحاب المولدات ممن قاموا بتجهيز المواطنين مجاناً خلال رمضان، والملتزمين بالنظام وسيتم استقبال الآخرين منهم تباعاً لتوجيه الشكر كنوع من التحفيز على السلوك الإيجابي في مجتمعنا".

وأكد أن "المجتمع العراقي يتميز بالتكافل الاجتماعي وفي حالات كثيرة وفي أزمات كثيرة برز موضوع التكافل الاجتماعي بين المواطنين على أبهى صورة"، لافتاً الى أن "احتياج المولدات الحقيقي والفعلي يجهز بالتنسيق مع وزارة النفط ومع مكتب رئيس الوزراء".

وذكر أن "المحافظة ستناقش جميع المشكلات التي تعترض عملية تجهيز المواطنين بالكهرباء من المولدات الأهلية ونضع لها حلولاً".