2024-04-07 16:06:01 - المصدر: واع

بغداد-واع

أعلن وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الأحد، عن استعداد العراق لاستضافة وترؤس الدورة 60 لاجتماع وزراء الصحة العرب في بغداد.

وقال الحسناوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق يستعد لاستضافة وترؤس الدورة "60" لاجتماع وزراء الصحة العرب في بغداد للفترة من (17-18) نيسان الحالي 2024 بحضور وزراء الصحة لـ 22 دولة عربية برئاسة العراق".

وأضاف أن "الدورة تناقش العديد من البنود والملفات الصحية المهمة الخاصة بالأشقاء العرب والتعاون المشترك بشأنها وتشمل اكثر من 24 بندا لمختلف القضايا"، لافتاً إلى أنه "سيعقد في يوم 17 نيسان الاجتماع الاولي للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب في بغداد والذي بدوره سيناقش البنود والتوصيات التي تقدمت بها الدول العربية وتقارير اللجان الفنية ويعد التوصيات والقرارات والذي بدوره يرفعها للمجلس الوزاري، الذي بدوره سيعقد جلسته في اليوم الذي يليه 18 نيسان لمناقشة تلك القرارات والتصويت عليها اضافة الى افتتاح معرض الصناعات الدوائية العراقي".

وتابع أن "البنود والملفات تتضمن عددا من القضايا الصحية المشتركة على رأسها التداعيات الصحية لاعتداءات الكيان الصهيوني على دولة فلسطين وبالأخص قطاع غزة وتقديم الدعم الصحي لدولة فلسطين".

وأعرب عن "ترحيب العراق حكومة وشعبا الكامل بالأشقاء العرب في بلدهم العراق ،كما يرحب بوزراء الصحة العرب وجميع الضيوف والوفود القادمة التي ستشارك بالاجتماع".