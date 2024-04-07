الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلفه الإلكترونية

2024-04-07 16:18:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، (7 نيسان 2024)، عن اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين حاملي البطاقة الالكترونية من الذين قدموا عليها عبر تطبيق مصرف الرافدين الالكتروني.

وأكد المصرف في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "التقديم على السلفة يكون مفتوحا ومتاحا للمشمولين اثناء الدوام الرسمي ويتم قبول طلبات المتقدمين خلالها وفرزها ومن ثم بعدها يقوم المصرف برفع مبلغ السلفة وتعبئة الرصيد المالي اليها في نفس اليوم الذي تم التقديم عليها".

ولفت الى ان "ابلاغ الزبون يكون عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة بعد ان استكمل كافة الإجراءات وصرفها الكترونيا".



