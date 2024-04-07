بعد دعوة الوقف السني.. راصد جوي ينصح بعدم تحري هلال شوال يوم غد

2024-04-07 16:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

نصح الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الاحد (7 نيسان 2024)، بعدم تحري هلال شهر شوال يوم غد الاثنين، فيما اشار الى موعد اول ايام عيد الفطر المبارك.

وقال الزيادي في حديث لـ" بغداد اليوم"، " أنصح بعدم تحري رؤية الهلال غداً الاثنين كون رؤيته معدومه تماماً"، مبينا أن "رؤيته غير سانحة في أنحاء العالم".

وبيّن الراصد الجوي أن "القمر غداً سيلد هلال وقت اقترانه لحظة كسوف الشمس الكلي الذي يتزامن ليلة الغد الساعة (9/و 24 دقيقة بتوقيت بغداد) وهذا يدل على أن الهلال يكمل الثلاثاء المقبل، ثلاثين يوماً من شهر رمضان المبارك".

وتابع "ومن الممكن رؤية الهلال عند غروب الشمس يوم الثلاثاء لان الطقس سيكون في حالة صفاء تامة".

وأكد الزيادي أن "يوم الأربعاء الموافق 10 نيسان يعد الأول من شهر شوال وعيد الفطر المبارك، في أنحاء البلدان العربية والإسلامية"، مبينا أن "طهران ومراجع النجف سيعلنون الأربعاء غرة شوال وأول ايام عيد الفطر".

وفي وقت سابق من اليوم، دعا ديوان الوقف السني، الى تحري هلال شهر شوال مساء الغد الاثنين.

وقال اعلام الوقف في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "ديوان الوقف السني والمجمع الفقهي العراقي يتشرفان بدعوتكم لحضور مجلس مراقبة هلال شهر شوال".

وأضاف البيان، ان "مجلس المراقبة سيقام في الحضرة الحنفية يوم الاثنين 29 رمضان - 1445هـ الموافق الثامن من نيسان الجاري في تمام الساعة 5 مساءً".