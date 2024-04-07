رئيس شبكة الإعلام العراقي يبحث مع رئيس اللجنة المالية ملف تثبيت العقود

2024-04-07 17:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، اليوم الأحد، مع رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني استكمال تثبيت أصحاب العقود في الشبكة.وأكد حمادي خلال لقائه رئيس اللجنة المالية النيابية على الدور الذي يقومون به أصحاب العقود في الشبكة وأهمية استكمال إجراءات تثبيتهم اسوة بأقرانهم".كما بحث رئيس شبكة الإعلام الاستحقاقات المالية للشبكة وأهمية تضمينها في جداول موازنة 2024 إضافة إلى بحث التعاون الثنائي وتغطية نشاطات اللجنة المالية النيابية.بدوره رحب رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني برئيس شبكة الإعلام العراقي وأبدى دعمه لملف تثبت العقود في الشبكة على الملاك الدائم.