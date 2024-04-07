نائب: وزارة الصحة يجب ان تشمل "بالتعديل الوزاري" بسبب السرطان!

2024-04-07 17:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعتبر النائب المستقل في البرلمان العراقي علي سعدون اللامي، اليوم الأحد (7 نيسان 2024)، ان وزارة الصحة يجب ان تشمل بالتعديل الوزاري نتيجة الفشل في القطاع الصحي ولاسيما فيما يتعلق بالسرطان.

وقال اللامي، لـ"بغداد اليوم"، ان "السبب الرئيسي هو لاخفاق وزارة الصحة بانشاء مراكز لعلاج الأورام السرطانية في كل محافظة عراقية، هو الفشل والفساد المستشري بكل مفاصل الوزارة منذ سنوات طويلة ولغاية الان، وهذا الفساد والفشل أضاع فرصة بناء هكذا مراكز صحية مهمة رغم توفير التخصيصات الكافية".

وبين ان "امراض السرطان، أصبحت خطرا حقيقيًا يهدد المجتمع العراقي، وهو اصبح منتشر بشكل كبير وخطير وما بين الاسر العراقية، واصبح كل بيت مهدد بوجود هكذا حالات، خاصة وان أسباب تلك الامراض مازالت موجودة وبقوة خاصة بقضية التلوث".

وشدد ان "هناك ضرورة باجراء تعديل وزاري وشمول وزارة الصحة بهذا التعديل بسبب استمرار الإخفاق، خاصة ان رئيس الوزراء الحالي مهتم كثيرا بالواقع الصحي، لكن الخدمات الصحية ما زالت معدومة والمواطنين يجبرون للسفر خارج العراق لتلقي العلاج".

ويحتوي العراق 4 مراكز لعلاج الأورام السرطانية للأطفال، و5 مراكز للعلاج الإشعاعي، و23 مركزاً للعلاج الكيميائي في عموم العراق، وهي لا تكفي، بحسب بيانات حكومية، بالمقابل تبلغ عدد الإصابات بالسرطان سنويا في العراق اكثر من 30 ألف حالة سنويًا.