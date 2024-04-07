2024-04-07 17:30:09 - المصدر: منصة إيشان

في إحدى مستشفيات العاصمة بغداد، ظهرت البلوغر داليا نعيم، بعد ساعات من محاولة اختطافها في منطقة المنصور. وأظهرت صورة حديثة لداليا نعيم وهي بوجه مدمى، تبين أنها تعرضت للعنف أثناء محاولة اختطافها. وانتشر مقطع فيديوي، على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر لحظة خروج داليا نعيم من أحد مراكز التجميل بالعاصمة، لكن سيارة سوداء مظللة اعترضت طريقها، […]

ظهرت المقالة بوجه مدمى.. داليا نعيم تظهر في إحدى مستشفيات بغداد بعد محاولة اختطافها أولاً على Eishan.