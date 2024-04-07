منتخب البوتشيا يغادر الى زغرب للمشاركة في بطولة التحدي
2024-04-07 17:36:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
غادرنا اليوم الأحد منتخب البوتشيا البارالمبي الى زغرب للمشاركة في بطولة التحدي .
وقال الأمين العام للجنة البارالمبية رئيس اتحاد البوتشيا (مجلي الجابري ) في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع): إن " منتخب البوتشيا غادرنا اليوم الى العاصمة الكرواتية زغرب للمشاركة في منافسات بطولة التحدي المقامة هناك ".
وأضاف، أن "الوفد برئاسة مجلي الجابري و عمر علي مدرباً ليلى عبد الكاظم مدربة وحيدر الرديني مترجما واللاعبين (محمد فاضل وحنين علي ونورة علي ومنتظر حنون ورقية صالح )".
غادرنا اليوم الأحد منتخب البوتشيا البارالمبي الى زغرب للمشاركة في بطولة التحدي .
وقال الأمين العام للجنة البارالمبية رئيس اتحاد البوتشيا (مجلي الجابري ) في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع): إن " منتخب البوتشيا غادرنا اليوم الى العاصمة الكرواتية زغرب للمشاركة في منافسات بطولة التحدي المقامة هناك ".
وأضاف، أن "الوفد برئاسة مجلي الجابري و عمر علي مدرباً ليلى عبد الكاظم مدربة وحيدر الرديني مترجما واللاعبين (محمد فاضل وحنين علي ونورة علي ومنتظر حنون ورقية صالح )".