منتخب البوتشيا يغادر الى زغرب للمشاركة في بطولة التحدي

2024-04-07 17:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعغادرنا اليوم الأحد منتخب البوتشيا البارالمبي الى زغرب للمشاركة في بطولة التحدي .وقال الأمين العام للجنة البارالمبية رئيس اتحاد البوتشيا (مجلي الجابري ) في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع): إن " منتخب البوتشيا غادرنا اليوم الى العاصمة الكرواتية زغرب للمشاركة في منافسات بطولة التحدي المقامة هناك ".وأضاف، أن "الوفد برئاسة مجلي الجابري و عمر علي مدرباً ليلى عبد الكاظم مدربة وحيدر الرديني مترجما واللاعبين (محمد فاضل وحنين علي ونورة علي ومنتظر حنون ورقية صالح )".