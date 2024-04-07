مبابي: لن أختبئ أمام برشلونة في دوري الأبطال

2024-04-07 17:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعرفع كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، راية التحدي قبل مباراة العملاق الباريسي، أمام نظيره برشلونة الإسباني التي تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.وقال مبابي قبل لقاء برشلونة، في تصريحات أبرزتها صحيفة آس الإسبانية: “إنه وقت اللاعبين العظماء، أنا مستعد وكالعادة لن أختبئ في مباراة البلوجرانا”.وتابع كيليان مبابي في تصريحاته: “لقاء برشلونة قد يكون نقطة تحول في الموسم، في كل عام، تمثل هذه الفترة نقطة تحول في الموسم”.واختتم مبابي تصريحاته: “في نهاية شهر نيسان الجاري، سيكون لدينا إشارة إلى نوع الموسم الذي سنحظى به، أنا متأكد من تقديمنا كل ما في وسعنا، ثم النتيجة، بيد الله”.المصدر : كورة