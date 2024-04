2024-04-07 18:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: وجهت نقابة الفنانين العراقيين كتابا رسميا لمحافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي لإيقاف تصوير فيلم مملكة القصب لمخالفته قوانين النقابة. وذكر كتاب رسمي للنقابة اطلعت شبكة أخبار الناصرية على نسخة منه إنه تقرر إيقاف تصوير الفيلم لعدم عرض موضوعه على النقابة وتجاوز المخرج للقانون وعدم حصوله على إجازة...

The post نقابة الفنانيين العراقيين توصي بايقاف تصوير فيلم مملكة القصب في ذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.