بالصور : بلدية الناصرية تنفذ حملة جديدة لإزالة التجاوزات

2024-04-07 18:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قال قائمقام الناصرية منير طاهر البكاء أن كوادر بلدية الناصرية قد باشرت حملة جديدة لإزالة التجاوزات صباح اليوم الأحد. وذكر البكاء في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية أن كوادر بلدية الناصرية وبإشرافه المباشر قامت بإزالة المشيدات المتجاوزة والمعرقلة لإكمال مشروع شارع الكورنيش في صوب الشامية في...

